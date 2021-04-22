شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح نماذج استرشادية لامتحانات شهر أبريل لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر منصة حصص مصر، نماذج الامتحانات الشهرية المُجمعة لشهر أبريل، والتي تتوافق مع نظام التقييم الجديد للامتحانات، موضحة أن نماذج امتحانات من مصادر معتمدة من الوزارة وبطرق دفع تناسب الطلاب، مشيرة إلى أنه يمكن للطلاب الاشتراك مقابل 100 جنيه فقط بدلاً من 300 جنيه.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه منعا للشائعات ومن أجل تأكيد المعلومات للأولياء الأمور والطلاب فإن امتحانات شهر أبريل للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى وكذلك الأول والثانى الثانوى سوف تعقد كما أعلنا منذ شهر ونصف فى الأسبوع المقبل فى أيام 26 و27 و28 أبريل بنظام الامتحانات المجمعة للتقليل من عدد مرات الحضور وباتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وحذر وزير التربية والتعليم من بعض المواقع على السوشيال ميديا لأنها السبب الرئيسى فى البلبلة "ولا تعلم شيئا كمًا تدعى"، مؤكدا أن امتحانات أبريل فى موعدها، مشددا "أرجوكم لا تسمعوا إلى موقع أو أى شخص سوى موقع الوزارة على الإنترنت أو فيس بوك وصفحتى هذه".