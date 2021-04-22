شكرا لقرائتكم خبر عن 700 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة وشركاتها المختلفة تعمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وأوضح شاكر فى بيان اليوم أنه فى نطاق قطاع جنوب سيناء، الذى يضم كل من أبورديس، نويبع، شرم الشيخ، رأس سدر، طورسناء، وسانت كاترين والمناطق المحيطة بها، التى تضم حوالى 30 مركزا وقرية، يبلغ عدد المشتركين به حوالى (94 الف) مشترك تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ابريل 2021 تم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 50 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد:-

-16 محولات وأكشاك قدرات مختلفة .

-500 عامود جهد متوسط.

-130 كم خطوط هوائية جهد متوسط.

-40 كم كابلات أرضية جهد متوسط .

-801 عامود جهد منخفض.

-300 كم خطوط هوائية جهد منخفض.

-20 كم كابلات أرضية جهد منخفض .

-51 صندوق توزيع جهد منخفض .

وتابع شاكر أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى قطاع جنوب سيناء بإجمالى تكلفة تبلغ حوالى650 مليون جنيه متمثلة فى :

- مشروع تغذية محطة تحليه مياه الطور.

- رفع التعارضات لتوسعة طريق النفق / شرم الشيخ الجديد.

- مشروع تغذية جامعة الملك سالمان شرم الشيخ / الطور/ راس سدر.

- مشـروع تغذية متحف شرم الشيخ.

- توصيل التيار الكهربائى لمحطة تحلية مياه البحر بمنطقة راس نصرانى بشرم الشيخ.

- توصيل التيار الكهربائي لمشروع 6 تجمع بدوى تنموي بجنوب سيناء

- مشروع تغذية مصنع الكاولـين بشرم الشيخ.

- جارى توصيل التيار الكهربائى لتغذية مشروع 148 عمارة بمدينة طور سيناء

- جارى توصيل التيار الكهربائى لتغذية مشروع الاسكان الاجتماعى بمدينة ابو زنيمة

- جارى توصيل التيار الكهربائى للمشروع الاستراتيجى لخزانات الزيت التابع لشركة السويس للزيت برأس بدران(جنوب سيناء)

وقال شاكر أن هذه الأعمال تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للإهتمام بتدعيم وتأمين التغذية الكهربائية لتنمية سيناء والمشروعات القومية على ارضها ، موكدا على اهمية رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.