شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة بشوارع مدينة الحسنة بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء عن استمرار جهود المجلس لتنفيذ حملات النظافة والتجميل بالأحياء المختلفة بالمدينة، وذلك في إطار تعليمات اللواء أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، بضرورة تكثيف أعمال خطة النظافة العامة بالأحياء التابعة للمدينة من رفع جميع الأتربة والمخلفات لضمان الارتقاء بمستوي منظومة النظافة والتجميل.

وأشار المركز، في بيان، إلى أن حملة النظافة جرت في الشارع الرئيسي بجوار الحملة الميكانيكية تحت إشراف إدارة البيئة بالمجلس، لافتًا إلي أنه جارٍ استكمال العمل حتي يشمل جميع أحياء المدينة للحصول علي المظهر الحضاري والجمالي لها وبيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة.

وناشد البيان جميع المواطنين ضرورة إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها، وذلك حفاظاً علي المظهر الحضاري وحرصًا علي صحة وسلامة الجميع.