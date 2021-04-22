شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة ورياح خفيفة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفضت درجات الحرارة في محافظة شمال سيناء، حيث يسود مختلف مدن المحافظة طقس ربيعي معتدل، بجانب تعرض المحافظة لموجة من الرياح الخفيفة، التي ساعدت على تلطيف درجات الحرارة.

وتراوحت درجات الحرارة في مختلف مدن شمال سيناء ما بين 17 و29 درجة، حيث سجلت مدينة العريش 17 إلى 21 درجة، وبئر العبد 17 إلى 22 درجة، ورفح 17 إلى 21 درجة، ومدينتا الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 18 و29 درجة.

من جانبها، تتابع غرفة العمليات الرئيسية في شمال سيناء الظروف الجوية، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية في مختلف مدن المحافظة.