شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة للتغير المناخي» يناقش أهمية الغاز الحيوى لإنتاج طاقة نظيفة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد منتدى القاهرة للتغير المناخي أولى فعالياته لعام 2021 وهي الفعالية الثالثة والسبعين بعنوان «إنتاج الغاز الحيوي في مصر: طلب متزايد وإمكانات متنامية»حيث تناولت الفعالية إستكشاف مجال إنتاج الغاز الحيوي كحل شامل وواعد .

وخلال كلمته الافتتاحية رحب فيليب موباي، رئيس القسم العلمي في سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في القاهرة بالضيوف وألقى الضوء على الدور الذي تلعبه الكتلة الحيوية بشكل عام والغاز الحيوي بشكل خاص في تحول الطاقة في ألمانيا، وقال: «تتمتع مصر بقطاعها الزراعي المهم بإمكانيات هائلة لتطوير الغاز الحيوي، وخاصة إنتاج الغاز الحيوي اللامركزي».

من جانبه قدم الدكتور على أبوسينا مساعد وزيرة البيئة للمشاريع عرضا عاما لجهود الوزارة في تعزيز وتسهيل استخدام الطاقة الحيوية والغاز الحيوي في إنتاج الطاقة من خلال إنشاء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، حيث تقدم مؤسسة الطاقة الحيوية من أجل التنمية المستدامة المساعدة التقنية والمالية وقد تعاونت حتى الآن مع الحملة لإنشاء 1600وحدة للغاز الحيوي في مختلف المحافظات المصرية.

وأوضح «أبوسنة»، أنه تم التوسع في عمل المؤسسة وتقدم وزارة البيئة من خلال هيئاتها الدعم لإنشاء برنامج لتحويل النفايات إلى طاقة يستهدف الوحدات الكبيرة الحجم، وتحرص المؤسسة على أهمية التعاون والشراكة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية والقطاع المصرفي والشركاء الدوليين .

وعند سؤالها عن قيمة مشروعات الغاز الحيوي وكيف أصبحت أحد الأصول في المجتمعات الريفية في مصر، تحدثت غادة أحمديين المستشار الفني لبرنامج المنح الصغيرة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن المشروعين البارزين اللذين تم تنفيذهما منذ عام 2013 في محافظات الفيوم وأسيوط، أوضحت

أحمديين أنه تم تمويل المنظمات غير الحكومية في القرى المخصصة لتعزيز تكنولوجيا الغاز الحيوي في القرى والمحافظات الأخرى.

وقالت غادة أحمديين :«في محافظة أسيوط نظمت المنظمات غير الحكومية ندوات وزيارات ميدانية لتثقيف المزارعين حول تكنولوجيا الغاز الحيوي والترويج لاستخدامها، وجمعنا أكثر من 2000طلب من المزارعين لتركيب وحدات الغاز الحيوي في أراضيهم».

بينما في محافظة الفيوم فقد تم تدريب 20 شابة لإجراء أكثر من 3000 زيارة من الباب إلى الباب للتحدث مع النساء في القرى من أجل تعريفهم بالمشروع ووضع قائمة بالطلبات، وفي المرحلة التالية تم تدريب المنظمات غير الحكومية على تركيب وحدات الغاز الحيوي .

فيما أوضحت منة جمعه مديرة المشاركة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مؤسسة مصادر كيف تشكل الزراعة ضغطا على الموارد مثل المياه والطاقة، ومضت في تسليط الضوء على كيفية مساهمة إنتاج الغاز الحيوي في العديد من أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الفقر والطاقة النظيفة الميسورة التكلفة والابتكار والبنية التحتية الصناعية .

وقالت: «الغاز الحيوي باختصار هو قطاع طاقة يلبي متطلبات التنمية المستدامة الوطنية، ويزيد من الاستخدام الفعال لمختلف الموارد المتجددة التقليدية للمساهمة في نمونا الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وبالطبع الحفاظ على البيئة، بجانب أنه مشروع ناجح للطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات الحقيقية للمجتمع».

ومن حيث التوسع في عمل مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، فقد أوضح المهندس محمود التهامي ممثلا لمؤسسة الطاقة الحيوية بوزارة البيئة، أن المؤسسة تركز على زيادة الوعي بين المزارعين حول التكنولوجيا، بالإضافة إلى قيمة الموارد المتاحة مثل الحمأة والسماد الطبيعي، كما تقوم المؤسسة بتدريب المهندسين المحليين في القرى على تركيب وتشغيل وحدات الغاز الحيوي. وربط المزارعين والمهندسين بالشركات العاملة في مجال الغاز الحيوي، بجانب دور المؤسسة في تطوير استراتيجية للترويج للغاز الحيوى على نطاق واسع ووضع خطة للعمل مع حديقة حيوان الجيزة لاستخدام روث الحيوانات لإنتاج الطاقة .

وفي ختام المناقشة، أكد المتحدثون بقطاع البيئة والطاقة، أن تكنولوجيا الغاز الحيوي يمكن أن تكون مجزية للغاية في المناطق الريفية في مصر بسبب الفوائد البيئية لاستخدام النفايات، والغاز الطبيعي والمنتج الثانوي للسماد، والارتقاء بالمجتمع من خلال بناء القدرات واستقلالية الطاقة ،وحرص منتدى القاهرة للتغير المناخي على مواصلة استكشاف المزيد من قضايا الطاقة والقضايا الاجتماعية والبيئية في عام 2021 بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين .