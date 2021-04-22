شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تدعو الجميع للمشاركة في إنقاذ كوكب الأرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمناسبة الاحتفال اليوم باليوم العالمى للأرض الجميع إلى العمل الجاد والسعى لإنقاذ كوكبنا الأرض، قائلة : «على الجميع مراجعة العادات الخاطئة والرجوع من جديد إلى العادات الصحية السليمة، بعد عادات العصر الحديث السيئة التي تدمر الإنسان بما تحمله من رفاهية زائدة وقلة في النشاط». وأشارت «ياسمين» إلى إمكانية المشاركة بأنشطة بسيطة، ولكنها ستسهم في إنقاذ الطبيعة، ومنها ترشيد استهلاك الطاقة، وزراعة النباتات والأشجار والتشارك في ذلك مع الآخرين، وركوب الدراجات أو المشي على الأقدام، وأيضًا ترشيد استهلاك الماء وعدم الإسراف في استهلاك الطعام وإعادة التدوير وغيرها.

كما دعت وزيرة البيئة المواطنين إلى تقليل استهلاك البلاستيك في حياتنا اليومية لما يسببه من أضرار على صحة الإنسان والبيئة، مشيرة إلى انطلاق العديد من المبادرات حول العالم لتقليل استهلاك البلاستيك، وانطلاق المبادرة الوطنية في مصر للحد من استهلاك الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، ووجود العديد من المبادرات الشبابية الناجحة في هذا الشأن.

وأكدت «ياسمين» أهمية التوقف عن كل الأعمال التى تؤدى إلى انقراض الحياة النباتية والحيوانية من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجى والإنسانية، لافتة إلى أنه من العوامل التي يمكن أن تؤدى إلى انتقال الأمراض المعدية (مثل فيروس كورونا) من الحيوانات إلى الإنسان تغير المناخ والتغيرات التي من صنع الإنسان على الطبيعة، مشيرة إلى أن التنوع البيولوجى يمنع مسببات تلك الأمراض من الانتشار السريع، لذا لابد من الحفاظ عليه، فنحن بحاجة إلى بناء مستقبل متناغم مع الطبيعة، وتتم إدارته على نحو مستدام.