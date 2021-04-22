شكرا لقرائتكم خبر عن رصف طريق الأربعين ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة نخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء ، إنه تم رصف طريق الأربعين بمركز نخل، بطول 3 كيلومترات، لخدمة أهالي منطقة وسط سيناء ، ضمن الخطة الاستثمارية للمركز.

وأضاف «فرج»، في بيان، أن المحافظة خصصت مبلغ 30 مليونًا و775 ألف جنيه كاعتمادات للخطة الاستثمارية لمركز ومدينة نخل بوسط سيناء للعام المالي الجاري.

وأشار «فرج» إلى أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 12 مليون جنيه لأعمال الكهرباء، ومبلغ 15 مليون جنيه للطرق، ومبلغ 3 ملايين و700 ألف جنيه لتحسين البيئة، ومبلغ 75 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.

ولفت «فرج» إلى أن مشروعات الخطة الاستثمارية تشمل استكمال رصف عدد من الطرق الفرعية والرئيسية في مدينة نخل، بجانب استكمال عدد من المنشآت والمباني الحكومية وإنارة عدد من التجمعات والقري.