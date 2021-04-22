شكرا لقرائتكم خبر عن حر ورياح وأمطار .. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 22 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس 22 أبريل في القاهرة والمحافظات، وقالت إن البلاد ستشهد طقسا مائلا للحرارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومعتدلا على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان لها أن الطقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى وكذلك محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وسيكون معتدلا على شمال وجنوب الصعيد وأيضا جنوب سيناء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة، وتصل إلى رعدية أحيانًا على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء بنسبة 30% تقريبا على فترات متقطعة خلال اليوم الخميس، وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الطقس سيشهد أيضا نشاطا في حركة الرياح على بعض المناطق القاهرة الكبرى وكذلك محافظات الوجه البحري ومدن السواحل الشمالية وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم الخميس 22 أبريل على القاهرة والمحافظات

القاهرة العظمي 29 والصغرى 15 درجة

الإسكندرية العظمي 22 والصغري 16درجة

وادي النطرون العظمي 25 والصغري 15 درجة.

طنطا العظمي 26 والصغري 15 جرجة.

شبين الكوم العظمي 28 والصغرى 16 درجة.

دمنهور العظمي 24 والصغرى 18 درجة

بلطيم العظمي 22 الصغرى 16 درجة.

مطروح العظمي 20 الصغرى 15 درجة

السلوم العظمي 21 الصغرى 14 درجة

سيوة العظمي 27 الصغرى 16 درجة

بورسعيد العظمي 22 الصغرى 17 درجة

دمياط العظمي 22 الصغرى 16 درجة

الزقازيق العظمي 29 الصغرى 16 درجة

المنصورة العظمي 28 الصغرى 15 درجة

الإسماعيلية العظمي 29 الصغرى 15 درجة

السويس العظمي 29 الصغرى 16 درجة

العريش العظمي 24 الصغرى 14 درجة

شرم الشيخ العظمي 34 الصغرى 24 درجة

الغردقة العظمي 35 الصغرى 23 درجة

مرسى علم العظمي 34 الصغرى 24 درجة

الفيوم العظمي 31 الصغرى 17 درجة

بني سويف العظمي 32 الصغرى18 درجة

المنيا العظمي 34 الصغرى 21 درجة

أسيوط العظمي 36 الصغرى 22 درجة

سوهاج العظمي 37 الصغرى23 درجة.

قنا العظمي 39 الصغرى25 درجة.

الأقصر العظمي 41 الصغرى 26 درجة

أسوان العظمي 42 الصغرى 28 درجة

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ستكون مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، مع حركة الرياح السطحية شمالية غربية. أما حالة البحر البحر المتوسط فسيكون مضطربا أيضا وارتفاع الموج سوف يتراوح من متر إلى متر ونصف، مع وجود الرياح السطحية شمالية شرقية.