شكرا لقرائتكم خبر عن «انخفاض بعد ارتفاع».. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم الخميس 22 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر انخفاضا طفيفا، في بداية التعاملات، صباح اليوم الخميس، 22 أبريل 2021، بعدما حقق ارتفاعا كبيرا خلال يوم الأربعاء، وحقق سعر الذهب في مصر للعيار 21 قيراط الأكثر انتشارًا انخفاضا بمقدار جنيه واحد فقط للجرام عن سعر مساء الأربعاء بعدما حقق ارتفاع بمقدار 11 جنيه خلال 24 ساعة فقط .

وشهد سعر الذهب عالميا انخفاضا طفيفا أيضا حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب بمقدار 0.02% فى التعاملات الصباحية حسب الدورة الأسيوية، بعدما حققت ارتفاع بنسبة بنسبة 0.83% ،كما انخفضت التعاملات الفورية بمقدار 2.6 دولار تقريبا للأوقية ، بعدما حقق ارتفاع خلال بمقدار 25 دولار خلال 24 ساعة .

وسجل سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات فى صباح اليوم الخميس 790.37 جنيه ، وكانت فى مساء الأربعاء 791.23 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» عالميًا في بداية تعاملات صباح اليوم الخميس 1,791.76 $ ، وكانت فى مساء الأربعاء، 1،794.02 $ .

«المصرى اليوم» تنشر أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الخميس 22 أبريل 2021

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



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