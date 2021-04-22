شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يتابع حالة مواطن مصرى مطعون بسكين فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقديم كل الدعم والمساندة اللازمة للمواطن المصرى اميل إسحاق مهنى جرس، المعتدى عليه فى الكويت، لافتا إلى أن جميع حقوقه محفوظة، قائلا: إن دولة الكويت بلد قانون ولن يظلم أحد، مشدداً على أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهت بضرورة وقوف الدولة والحكومة بجانب أي مواطن مصري بالخارج والالتفاف حوله إذا وقع فى أى مشكلة، مشيرا إلي أن كرامة المصرى من كرامة الوطن.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، في بيان: إن الوزير كلف رئيس مكتب التمثيل العمالي بمتابعة حالة الاعتداء على مواطن مصرى بالكويت اميل مهني لحظة بلحظة وتقديم تقرير فوري عن كل مستجد يتم في هذا الموضوع حفاظا على جميع حقوقه.

وتلقى الوزير تقريرا عاجلا من الملحق العمالي بالكويت أحمد إبراهيم بملابسات الواقعة، مشيرا إلى أن المواطن المذكور من محافظة المنيا، ومتزوج ويعول طفل، ويعمل بالكويت بأحد الشركات، منذ 5 سنوات بوظيفة سائق.

وأشار رئيس مكتب التمثيل العمالي أن المكتب أجرى زيارتين للمجنى عليه، ونقل إلى المواطن المصرى تمنيات الوزير له بالشفاء العاجل ومتابعة موضوعه والوقوف بجانبه لحين الحصول علي كافة حقوقه كاملة نتيجة حادث الاعتداء بالتنسيق التام مع القنصلية والمستشار القانوني بالسفارة، لافتا إلي أنهم يهتمون بموضوعة ويطلعون على تفاصيل موقفه لحظة بلحظة وتقديم الدعم اللازم له.

واطلع رئيس مكتب التمثيل العمالي الوزير - من خلال تقريره- عن تفاصيل الواقعة، حيث أشار إلي المواطن المصري تلقي طعنه على يد مواطن كويتي يدعى عبدالعزيز محمد البرويشى، وذلك بسبب أن الجاني هو أحد عملاء الشركة التي يعمل بها المجني عليه، وبناء على تكليف للمجنى عليه بتركيب ستائر للجاني بأحد الكرفانات بمنطقة الدوحة بالكويت منذ شهرين، وبعد انتهاء التركيبات طلب الجاني إجراء بعض التعديلات على التركيبات ولكن المجنى عليه رفض ذلك، نظرا لعدم حصوله على أتعابه.

واستطرد رئيس المكتب: أن الجاني تربص للمواطن المصري اميل إسحاق مهنى أمام مقر عمله وفجأة عند خروجه بالسب والقذف ومحاولة إدخاله سيارته الخاصة بالإكراه، وعند مقاومة المجنى عليه قام الجاني بطعنه بسكين في كتفه الأيسر من الخلف وفر هاربًا، وتم نقل المجنى عليه إلى مستشفى الفروانية واحتجز بالجناح رقم 12 غرفة رقم 11 بعد إجراء جراحة بها 16 غرزة، ومن المتوقع خروجه من المستشفى مساء اليوم الخميس بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وكتابة محضر بالواقعة داخل قسم الشرطة بالمستشفى، وسيقوم المكتب بالتواصل معه أثناء كتابة المحضر لمعرفة تفاصيله وتسجيل رقم المحضر لمتابعته مستقبلًا.