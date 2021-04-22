شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تحتفل بذكرى العاشر من رمضان بمسجد الرحمة بطنطا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل وزارة الأوقاف بذكرى العاشر من رمضان اليوم الخميس، عقب صلاة التراويح بمسجد الرحمة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وينقلها التلفزيون المصرى بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه من المقرر أن يشارك فى الاحتفالية كلا من عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتور نوح العيسوى رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ السيد عبد المجيد مدير مديرية أوقاف الغربية وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية بالمحافظة.

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قال: "بهذه المناسبة نوجه تحية واجبة لقواتنا المسلحة الباسلة التى ضحت وما زالت تضحى فى سبيل الدفاع عن حمى هذا الوطن وحقوقه، مضيفا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:" كما نوجه تحية عظيمة لشهدائنا العظام عبر تاريخنا القديم والحديث والمعاصر، ففى الوقت الذى تطالعنا فيه بعض الصحف والمواقع بأن إرهابيين مسلحين تابعين لتنظيم داعش الإرهابى قد هاجموا مدينة ديكوا بولاية بورنو فى شمال شرق نيجيريا وأن السكان اضطروا للفرار إلى الغابات للاختباء وبعضهم فرَّ إلى المدن المجاورة، وفى خضم تعرض كثير من الدول لأعمال إرهاب فتكت بها كدول، تقف قواتنا المسلحة الشامخة فى وجه قوى الشر والظلام والإرهاب الغاشم لتجنب البلاد والعباد شر هؤلاء الإرهابيين مقدمة أرواحًا غالية علينا جميعًا فى سبيل هذا الوطن العظيم".