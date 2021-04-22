شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز ما حدث فى 10 رمضان.. الرسول يبدأ التحرك لفتح مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طوال شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجرياً نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية التى وقعت فى هذا الشهر الكريم، وشهد اليوم العاشر من الشهر الكريم وقوع عدة احداث هامة منها:

1. رحلت أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله صلي الله عليه وسلم.

2. بداية تحرك سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم لفتح مكة.

3. في رمضان سنة 6 للهجرة 628 م بَعث النبي سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى.

4. في العاشر من رمضان المبارك/ أكتوبر 1973م، عبر الجيش المصرى قناة السويس، حيث استطاع اجتياز خط بارليف واستعادة سيناء من يد المحتل الإسرائيلى.