شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: محطة المخلفات الصلبة بالمقطم بداية المنظومة الجديدة للنظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة بالمقطم من اهم المشروعات القومية والمهمة التى تم تنفيذها، مشيرة إلى أن هذا النوع من محطات المخلفات يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها، والتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية.

وأضافت نائب محافظ القاهرة أن إنشاء هذه المحطة يعد اول الخطوات لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات من أجل إنجاز العمل بما يخدم مصلحة المواطن والعمل على سرعة التخلص من المخلفات حفاظاً على صحة المواطنين والحفاظ على البيئة.

وأوضحت أن محطة المناولة الجديدة تم نقلها من البساتين بجوار سوق التونسى الحضارى الى مكانها الجديد على الاوتوستراد بالجهة الشرقية بجوار جراج محافظه القاهرة وقد تم تنفيذها على ان تكون على اعلى مستوى من الاداء.

وتعمل المحطة بأحدث طراز وهى الوحيده فى مصر التى تعمل بطريقة ميكانيكيه بدون تدخل بشرى وبمعدات تابعة للهيئة العربية للتصنيع.