شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: أمطار خفيفة اليوم على جنوب الصعيد وانعدام فرص سقوطها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط، بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة اليوم على أجزاء من جنوب الصعيد، وتنعدم فرص سقوطها غدا.

طقس الخميس:

ويستمر الطقس اليوم لطيف نهارًا على مدن الساحل الشمالي، معتدل على المناطق الداخلية من الشمال امتدادًا للقاهرة على ان يميل للحرارة نسبيًا حول منتصف النهار، يكون حار على شمال ووسط الصعيد، ويبقى شديد الحرارة جنوبًا.

أما ليلًا فيكون الطقس مائل للبرودة الى بارد على شمال الجمهورية، ولطيف الى معتدل على باقي المناطق.

وتسود أجواء مشمسة اجمالًا يتخللها ظهور للسحب صباحًا على مناطق شمال الجمهورية، كما تتشكل السحب على مرتفعات جنوب سيناء ومرتفعات جنوب البحر الاحمر مع فرصة لهطول الامطار هناك، قد تمتد لمناطق محدودة من جنوب الصعيد.

وتكون الرياح نشطة اجمالًا، تُصحب بهبات قوية احيانًا على الخليجين، شمال البحر الاحمر، وتثير الرمال على مناطق الصحراء الغربية.

أما حالة البحرين فيكون البحر المتوسط معتدلًا، والبحر الاحمر مضطرب.

وتتشكل الشبورة في وقت متأخر من الليلة وحتى الصباح الباكر على المناطق الداخلية من شمال الجمهورية، تصل لمستوى الضباب بوسط سيناء.