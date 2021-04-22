شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اليوم الأخير لبروفة امتحانات الثانوية العامة بعد قليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجري وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، اليوم الثالث والأخير للامتحانات التجريبية الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة على التابلت.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن اليوم الثالث غدا للامتحان التجريبي الأول للثانوية العامة يخص أيضاً طلاب المدارس الحكومية التي بها خوادم وشبكة إنترنت عن طريق الفايبر.

وأضاف «شوقي» في تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «سيتم اختبار سعة هذه الشبكات فقط، ونرجو عدم الدخول من local لأننا نختبر assessment وحدها».

تنتهى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، من الامتحانات التجريبية للثانوية العامة، بهدف اختبار وضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه، وقياس تغطية الـ4G، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية، وتحديث منظومة التابلت.

وأعلنت الوزارة تفاصيل الاختبار التقنى لشهر إبريل، لطلاب الصف الثالث الثانوى العام، والذى عُقد في الفترة من 18- 22 إبريل.

وقالت إن الامتحان الرئيسى تم من داخل المدرسة على server من داخل قاعات بها Wi-Fi، كما تم استخدام المنصة المركزية على السحابة الإلكترونية بواسطة خطوط الربط الفايبر أو من خلال الـ4G في حالة الطوارئ.

وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة سوف تكشف بالأرقام الدقيقة، اليوم، نتيجة بروفة امتحانات الثانوية العامة، لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم في إطار سياسة الشفافية التي تتبعها الوزارة مع الرأى العام.