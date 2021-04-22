شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه الشرقية يتابع مشروعات مبادرة حياة كريمة في مركز الحسينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بمركز الحسينيه ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى.

وقال رئيس شركة مياه الشرقية، أنه جارى تطوير 25 قرية ريفية بمركز الحسينية، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى بدء أعمال تنفيذ مشروعات محطات الصرف الصحى بعد إسنادها للمقاولين، ومنها: «محطة معالجة سماكين الغرب بطاقة ١٠ آلاف متر مكعب / يوم، وتوسعات محطة معالجة الحسينية بطاقة سبعة آلاف متر مكعب / يوم، وتوسعات محطة الاخيوه بطاقة خمسة آلاف متر مكعب / يوم.

وتابع أنه جارى بدء تنفيذ أعمال رفع كفاءة عدد 5 محطات لمياه الشرب وعدد ٥ روافع، لزيادة كميات المياه المنتجة وتحسين الخدمة، بالإضافة إلى تنفيذ توسعات محطة مياه طارق بن زياد بطاقة ١٧ ألف متر مكعب/ يوم.

وأكد أن كل الجهات التنفيذية المختصة تبذل كل الجهود لإنهاء الأعمال حسب الخطة الموضوعة والفترة الزمنية المحددة للمساهمة في إحداث تغيير شامل بالقرى، وتحسين خدمات البنية الأساسية ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لتوفير حياه كريمة للمواطن.