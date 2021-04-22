شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر، اليوم الخميس، عددًا من القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومنها:

القرار رقم 128 لسنة 2021 بإعادة تعيين السيد محمود ماهر محمود وهبة مساعدا للنيابة العامة.

القرار رقم 129 لسنة 2021 بتعديل أقدمية السيد المستشار الحسين إبراهيم عبدربه حسن وكيل هيئة قضايا الدولة.

القرار رقم 130 لسنة 2021 بتعديل أقدمية السيد عبدالله كرم الدين على كرم الدين المستشار المساعد من الفئة «أ» بهيئة قضايا الدولة.

القرار رقم 131 لسنة 2021 بتعديل أقدمية السيد الدكتور محمد محمد فتحي عبدالرحمن المستشار المساعد من الفئة «أ» بهيئة قضايا الدولة.

القرار رقم 132 لسنة 2021 بتعديل أقدمية السيد محمد فاروق أحمد عمرو المستشار المساعد من الفئة «أ» بهيئة قضايا الدولة.

القرار رقم 133 لسنة 2021 بتعديل أقدمية السيد عبدربه أحمد عبدربه عبيد المستشار المساعد من الفئة «أ» بهيئة قضايا الدولة.

القرار رقم 134 لسنة 2021 بتعديل أقدمية السيد الدكتور السيد أحمد الطوخي أحمد المستشار المساعد من الفئة «أ» بهيئة قضايا الدولة.