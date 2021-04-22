شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: 83 مليار جنيه استثمارات لتنمية الصعيد منذ 2014 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن إجمالى استثمارات الوزراء بمحافظات الصعيد، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن، بلغت 83 مليار جنيه، لإقامة المشروعات التنموية المختلفة (التى تم ويجرى تنفيذها)، من أجل تحقيق التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية للصعيد.

وأضاف الوزير، فى بيان، أن مخطط تنمية محافظات الصعيد قام على 3 محاور، الأول يتعلق بمشروعات تطوير المدن القائمة بتكلفة 45.7 مليار جنيه، لتنفيذ وحدات سكنية، ومشروعات خدمية، وشبكات طرق ومرافق، وتطوير مناطق عشوائية، بينما يختص الثانى بتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة)، وذلك بتكلفة 26 مليار جنيه، ويتعلق الثالث بتنفيذ المشروعات بمدن الجيل الرابع، بتكلفة 11.2 مليار جنيه.

وقد تم صرف 21 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، لإنشاء 130892وحدة سكنية، و390.5 مليون جنيه لتطوير 94 منطقة عشوائية بها 36869 وحدة سكنية، و11.8 مليار جنيه فى قطاع الطرق لتنفيذ 931 كيلومتر طرق قومية ورئيسية بخلاف شبكات الطرق الداخلية بالمدن الجديدة، و43.5 مليار جنيه فى قطاع المرافق لتنفيذ 271 مشروعاً لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، و1654 مشروعاً لإحلال وتجديد شبكات ومحطات قائمة، و5.5 مليار جنيه فى قطاع الخدمات لإنشاء 526 مبنى خدميا.

وأكد الجزار أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتنمية محافظات الصعيد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، من خلال إنشاء المدن الجديدة، وتوفير الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية طلبات جميع شرائح المجتمع، وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل المختلفة، وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير المناطق العشوائية، من أجل توفير مجتمعات حضارية.