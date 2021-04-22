شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة فنية لتطبيق «دمج العائدين من الهجرة غير الشرعية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفقت وزارات التضامن، والهجرة، والخارجية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، على تشكيل لجنة فنية مصغرة من الوزارات الثلاث والاتحاد الأوروبى لمناقشة التفاصيل الفنية الخاصة ببرنامج العودة وإعادة دمج العائدين من الهجرة غير الشرعية، بحيث تتناسب مع الأجندة الوطنية لمصر مع الأخذ فى الاعتبار التجارب الأخرى الناجحة فى الدول التى طبقت نفس البرنامج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.

وتضمن الاتفاق تحويل ما ينتج عن تلك اللجنة إلى وثيقة عمل مشتركة كخارطة طريق لتطبيق برنامج العودة وإعادة الدمج على مستوى الشراكة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى.

كانت نيفين القباج، وزيرة التضامن، استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفيرة نيفين الحسينى، الوزير المفوض نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، والدكتور إبراهيم العافية، رئيس قطاع التعاون ووزير مفوض ببعثة الاتحاد الأوروبى بمصر، وأوضحت، خلال اللقاء، أن الوزارة تحرص على تعزيز التعاون مع الوزارتين الرئيسيتين المعنيتين بقضية الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى جميع الجهات ذات الصلة، وذلك بهدف تحقيق الأهداف المرجوة بتوفير كافة سبل الحماية للعائدين من الهجرة غير الشرعية بما يضمن شمولهم وجميع أفراد أسرهم بمظلة الحماية الاجتماعية بما يضمن كفالة حقوقهم الشاملة التى تعزز جذبهم وإعادة دمجهم فى المجتمع.

مشيرة إلى أهمية التعامل ليس مع العائد بمفرده، ولكن مع القضية من منظور أسرى متكامل، مؤكدة أن الجمعيات الأهلية تعد شريكا أساسيا لوزارة التضامن فى تنفيذ برامجها وتحقيق مهمتها بإيجاد محفزات للعودة الطوعية لضمان استدامة الإعادة والدمج فى سوق العمل وفى الحياة الاجتماعية بشكل عام.

ومن جانبها، ثمنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج التعاون بين مؤسسات الدولة والمؤسسات المعنية لمجابهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، موضحة أن الدولة بذلت جهودا كبيرة، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ما تُوّج بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عدم خروج أى مركب من مراكب الهجرة غير الشرعية من مصر منذ سبتمبر عام 2016.

وأكدت وزيرة الهجرة حرص الوزارة على التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتوفير بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية، عن طريق توفير الدعم للشباب وتوفير الفرص والبدائل الآمنة من فرص تدريبية وقروض ميسرة، كما أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط فى يناير 2019، لتوفير فرص التدريب والتأهيل وكافة البدائل الإيجابية المتاحة المؤهلة لسوق العمل سواء المصرى أو الدولى والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، أو العمل بالمشروعات القومية.

وتابعت وزيرة الهجرة أن القيادة السياسية حريصة على الاستثمار فى الشباب المصرى وطاقاتهم وتحقيق خطط التنمية المستدامة 2030، ولذلك جاء التكليف الرئاسى لوزارة الهجرة بإطلاق مبادرة «مراكب النجاة»، ضمن توصيات منتدى شباب العالم ديسمبر 2019، للحد من الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة فى المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بتدريب الشباب وتأهيلهم، وتوفير فرص مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدنى بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التجارة والصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كذا افتتاح الوزارة المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الادماج.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه مع انتشار وباء كورونا جاء قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية للتنسيق لعودة المصريين العالقين من الخارج، ونجحت فى إعادة أكثر من ٨٠ ألف مصرى عالق بالخارج.

وأكدت السفيرة نيفين الحسينى، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، حرص وزاره الخارجية على التعامل مع ملف الهجرة من منظور شامل يراعى الجوانب التنموية المتصلة بها، مشيرة إلى أن التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مكافحة الهجرة غير الشرعية وإعادة الدمج من بين الملفات التى ينبغى إدارتها بشكل يحقق مصالح الطرفين.

وأوضحت أن العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين وإعادة دمج العائدين تتطلب تعاون كافة الجهات المعنية لضمان استدامة العودة واحترام كرامه العائد بحيث لا يفكر مجددا فى الهجرة غير الشرعية.

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم العافية، رئيس قطاع التعاون ووزير مفوض ببعثة الاتحاد الأوروبى بمصر، إن مجابهة الهجرة غير الشرعية ودعم الشباب يحتاج لتنسيق الجهود والتعاون فى مختلف الجوانب، ما يؤكد عليه الاتحاد الأوروبى، لتوفير حياة لائقة للبشر، مثمنا التعاون مع الحكومة المصرية لإعادة دمج العائدين من الخارج والراغبين فى العودة.