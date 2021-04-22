شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: 17 مستشفى لاستقبال مرضى كورونا بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بزيادة عدد المستشفيات التى تستقبل مرضى فيروس كورونا إلى 17 مستشفى على مستوى محافظة سوهاج، والتوسع فى الطاقة الاستيعابية للآسرة لتصبح 1482 سريرًا داخليًا و166 سرير عناية مركزة، و58 جهاز تنفس صناعى، مشيرًا إلى أن الآسرة التى كانت مخصصة لمرضى فيروس كورونا بمستشفيات سوهاج 555 سريرا داخليا، و100 سرير عناية مركزة و48 جهاز تنفس صناعى، وأن مرضى كورونا المتواجدين بالمستشفيات ويتلقون الرعاية الطبية يبلغ عددهم 398 مريضًا.

وأكدت الوزيرة- خلال اجتماع مع مسؤولى مديرية الشؤون الصحية ومديرى المستشفيات بمحافظة سوهاج لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة لمواجهة جائحة فيروس كورونا والاطمئنان على توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى بالمحافظة عبر تقنية «الكول كونفرانس»، فى إطار اجتماعاتها الدورية مع وكلاء الوزارة ومديرى المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية- توافر 1100 سرير داخلى و82 سرير عناية مركزة و23 جهاز تنفس صناعى شاغرة بالمستشفيات فى محافظة سوهاج لاستقبال مرضى فيروس كورونا، وذلك بعد التوسع فى الطاقة الاستيعابية بالمستشفيات، موضحًا أن نسب إشغال الآسرة الداخلية بمستشفيات المحافظة حوالى 32%، والعناية المركزة 48%، والتنفس الصناعى 39%.

وكلفت بزيادة «تانكات» الأكسجين الطبى وأسطوانات الأكسجين، خاصة بالمستشفيات التى يتواجد بها عدد كبير من الحالات الحرجة، إذ يتوافر مخزون كاف من الأكسجين الطبى بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج، بإجمالى 47 ألفًا و890 لتًرا من الأكسجين بـ «تانكات» المستشفيات، بالإضافة إلى توافر 1527 أسطوانة أكسجين طبى، ويتم التوريد العاجل باستمرار بالتنسيق مع غرفة الإمداد المركزية بالوزارة، كما تمت زيادة مخارج الأكسجين من 41 إلى 105 مخارج بمستشفى سوهاج العام، ما يساهم فى زيادة عدد آسرة العناية المركزة، حيث إنه ضمن المستشفيات الرئيسية التى تستقبل المرضى، وجار تزويد مخارج الأكسجين بجميع المستشفيات، فضلا عن توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات.

ووجهت الوزيرة بتشكيل غرفة مركزية بمديرية الشؤون الصحية بسوهاج لتوزيع المرضى بين المستشفيات حسب حالتهم الصحية ووفقًا لنسب إشغال المستشفيات بما يساهم فى تحقيق التوازن فى القدرة الاستيعابية لجميع المستشفيات، بعد رصد زيادة تردد المواطنين على مستشفيات دون أخرى فى مدينة سوهاج، حيث وصلت نسب الإشغال فى مستشفيات حميات وصدر سوهاج من 80 إلى 90%، وتتراوح نسب الإشغال بمعظم المستشفيات ما بين 25 و64، فيما يوجد عدد من المستشفيات بأنحاء المحافظة لا تشهد ترددًا عليها من مرضى فيروس كورونا بالرغم من جاهزيتها لاستقبال الحالات.

وأوضحت الوزيرة أن حالات الإصابة المؤكدة فى المحافظة منذ بداية الجائحة وحتى اليوم بلغت حوالى 7 آلاف حالة من إجمالى عدد سكان المحافظة الذى يبلغ أكثر من 5 ملايين مواطن، مشددة على تكثيف حملات التوعية بالإجراءات الاحترازية للمواطنين بالمحافظة من خلال فرق التواصل المجتمعى بالمحافظة، كما وجهت بمضاعفة أعداد فرق العزل المنزلى لتصل إلى 100 فريق طبى لمتابعة الحالة الصحية لمرضى فيروس كورونا من الحالات البسيطة بالمنازل والذين يبلغ عددهم 774 مريضًا، مؤكدة أهمية متابعة مرضى العزل المنزلى لحالتهم الصحية من خلال إرسال رسائل نصية بها كلمة «عزل» على الرقم (1440).

وشددت الوزيرة على تكثيف المرور من العلاج الحر بشكل دورى على المستشفيات الخاصة لمتابعة الحالة الصحية لمرضى فيروس كورونا، كما طالبت إدارات الطب الوقائى بمديرية الشؤون الصحية بتكثيف كافة الإجراءات والأنشطة الوقائية على مستوى المحافظة، خاصة أنشطة الترصد والتقصى للحالات ومتابعة وبائيات المرض، وإعداد الخرائط الوبائية والتوزيع الجغرافى لانتشار الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 164368 حالة حتى الآن، وتم تسجيل 855 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، إضافة إلى وفاة 42 حالة جديدة.