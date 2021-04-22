شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة القاهرة: مراجعة نتائج امتحانات طلاب الثالثة والرابعة وإعلان النتائج خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن يجرى حاليا مراجعة نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للفرق الثالثة والرابعة ، وذلك حتى يتم إعلان النتائج بصورة دقيقة بعد أعمال الرصد والتجميع، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم إعلان النتائج خلال 48 ساعة حيث ستعلن غدا الخميس او بعد غد الجمعة على أقصى تقدير.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ" الخليج 365" أن الكنترولات انتهت من تجميع نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الفرق الأولى والثانية، على أن يتم إعلانها أيضا مجمعة على موقع الكلية لكل الفرق الدراسية بالكلية.

وأشار عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إلى أن هناك مراجعة دقيقة للنتائج حتى يتم منح كل طالب حقه فى الدرجات، خاصة وأن الكلية تضم أكثر من 57 الف طالب، لافتا إلى أنه عقب إعلان النتائج سيتم فتح باب الالتماس أيضا أمام الطلاب ليتقدم من يتظلم فى أى مادة ويتم مراجعة درجاته مرة أخرى.