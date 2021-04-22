شكرا لقرائتكم خبر عن بلوغ الشيخ صالح عباس رئيس المعاهد الأزهرية سن المعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى الشيخ صالح عباس، عمله رئيساً لقطاع المعاهد الأزهرية، لبلوغه السن القانونى وذلك يوم السبت المقبل الموافق 24 أبريل، ومن المتوقع صدور قرار بتولى الدكتور سلامة داود، أستاذ البلاغة والنقد وعميد كلية اللغة العربية بإيتاى البارود، منصب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ويستلم مهام عمله يوم الأحد القادم، حيث ترددت الأنباء داخل أروقة الأزهر عن نية إسناد المنصب له.

الجدير بالذكر أن الاستعانة بأساتذة جامعة الأزهر لإدارة قطاع المعاهد الأزهرية، ليست المرة الأولى، حيث سبق أن تولى الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى حالياً، رئاسة القطاع من قبل.

وفى 15 أكتوبر من عام 2020 أصدر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتعيين الشيخ صالح عباس، ‏رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية حتى بلوغه سن المعاش، حيث كان يقوم بتسيير أعمال وكيل الأزهر.‏

كما حدد قطاع المعاهد الأزهرية، موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى، شهر إبريل لتبدأ 24 الشهر الجارى وحتى نهايته، ومنح القطاع الحرية لجميع المناطق الأزهرية بوضع الجداول التى تناسبها، كما وجه عدد من التعليمات إلى الإدارات منها ضرورة الاهتمام بمراجعة اسئلة الامتحانات لغويا ومراعاة علامات الترقيم بها، على أن تكون مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية والالتزام بالمنهج الشهرى المقرر، وتكون مكتوبة على الكمبيوتر مع مراعاة كتابة الآيات القرآنية بخط المصحف ، وعدم الكتابة بخط اليد مطلقا، على أن تكون مراجعة الاسئلة من موجه المادة والموجه العام ومدير الإدارة قبل طباعتها.