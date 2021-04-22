شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تكشف حقيقة «وصلات الخشب» بموقع الحادث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة النقل أن «الوصلات الخشبية» الموجودة فى موقع حادث «قطار بنها»، والتى ظهرت خلال صور عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعى، عبارة عن عوازل خشبية تسمى «البلنجات العازلة» يتم تركيبها على خطوط السكة الحديد التى يتم تطوير نظم الإشارات بها، لتعمل كهربائيًا، وذلك لعزل التغذية الكهربائية بين قطاعات السكك المختلفة. وذكرت الوزارة، فى بيان أمس، أن جميع قضبان السكة الحديد بالخطوط الرئيسية يتم لحامها على طول المسار وتثبيتها فى الفلنكات بواسطة مهمات التثبيت القياسية، لافتة إلى أنه يتم تثبيت القضبان فى هذه المنطقة كما يتم تثبيتها بالفلنكات بنفس مهمات تثبيت القضبان على طول المسار- وهى تستخدم فى جميع دول العالم، ودخلت مصر مع بداية الثمانينات منذ البدء فى تنفيذ أعمال كهربة الإشارات وتعمل تحت ظروف التشغيل بالسرعات المقررة بالخطوط.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه البلنجات العازلة تتحمل «حملا محوريا» حتى 27 طنا، فى حين أن الحمل المحورى لخطوط الشبكة بالسكة الحديد فى الوقت الحالى 24 طنًا، كما تتحمل السرعات حتى 160 كيلو مترًا فى الساعة، ما يعنى أنها تختلف فى مهمتها عن البلنجات الحديدية المستخدمة بالخطوط غير الملحومة.

إلى ذلك، خرجت 5 حالات جديدة من بين مصابى الحادث من مستشفيى «بنها الجامعى والتعليمى»، ليصل إجمالى الحالات التى غادرت المستشفيات على مستوى المحافظة إلى 75 حالة من إجمالى حصيلة الحادثة الذى بلغ وفق بيان النائب العام 23 وفاة و139 مصابًا يتلقون العلاج فى مستشفيات «بنها الجامعى والتعليمى، وقليوب، وطوخ، ومعهد ناصر بالقاهرة».

وقال الدكتور عمرو الدخاخنى، مدير مستشفى بنها الجامعى، إن المستشفى شهد خروج 51 مصابًا، وهناك 14 حالة أخرى لا تزال تحت العلاج والملاحظة، وهى تعانى من «نزيف بالمخ وكدمات وبتر بالقدمين وكسور باليد والقدم والوجه».

وأعلنت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمى، خروج آخر 4 حالات من مصابى الحادث، بعد تقديم الرعاية الطبية الكاملة لـ20 حالة على مدار اليومين الماضيين، مؤكدة أن الحادث تزامن مع بدء التشغيل التجريبى للمستشفى الجديد، الأمر الذى ساهم بدوره فى استيعاب المصابين بشكل أفضل.