شكرا لقرائتكم خبر عن «إفريقية النواب»: لا تهاون فى أمننا المائى.. و«سد النهضة» قضية وجود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف الجبلى، دعمها للجولة الإفريقية التى يجريها سامح شكرى، وزير الخارجية، والتى بدأت بزيارة العاصمة الكينية «نيروبى»، وتشمل عددًا من دول القارة، حاملًا رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى قادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصرى بشأنه.

وقال «الجبلى»، فى تصريحات أمس، إن مثل هذه الجولات الدبلوماسية مهمة بعد حالة عدم المرونة التى أظهرها الجانب الإثيوبى عقب المفاوضات التى استمرت على مدار 10 سنوات، ومخالفة ما تم الاتفاق عليه فى «إعلان المبادئ»، مناشدًا جميع الدول الإفريقية، دعم حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، إذ إن قضية المياه تعتبر أحد أبعاد الأمن القومى المصرى؛ لما تمثله من أهمية فى التنمية الشاملة.

وأضاف «الجبلى» أن العالم كله تابع المفاوضات بشأن ملف سد النهضة، وأصبح على وعى وإدراك كاملين بتعنت الجانب الإثيوبى، لافتًا إلى أن مصر «قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا» حريصة كل الحرص على حماية الأمن القومى المائى، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، ولن تسمح أبدًا بالمساس بحقوقها التاريخية فى مياه النيل، ولن تتهاون فى حق من حقوق المصريين، إذ ستعمل بكل ما لديها من قدرات، لمنع وقوع الضرر.

وأكد «الجبلى» ضرورة التوصّل إلى اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يراعى مصالح الدول الـ 3 «مصر والسودان وإثيوبيا» بشكل متكافئ، حيث إن مصر أكدت، أمام العالم أجمع، حق الجانب الإثيوبى فى تحقيق مصالحه بتوليد الكهرباء، طالما أن ذلك يراعى الحفاظ على المياه، ولا يمس من قريب أو بعيد الحقوق التاريخية لها فى مياه النيل، لأن ذلك الأمر قضية وجود للمصريين ولا يمكن التنازل عنه.

وأشار «الجبلى» إلى أهمية لقاء وزير الخارجية برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدى، وتسليمه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى جانب استعراض الموقف المصرى فى هذا الشأن، وتأكيد حرص مصر على التنسيق والتشاور المستمر مع الكونغو حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة الإفريقية، ومساندتها للرئاسة الكونغولية للاتحاد الإفريقى وثقتها فى قدرتها على الاضطلاع بكفاءة بهذه المسؤولية الهامة.

يذكر أن العاصمة الكونغولية «كينشاسا» استضافت فى 4 و5 إبريل الجارى، مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، وتحلّى الجانب المصرى آنذاك بإرادة صادقة تهدف إلى التوصل لمسار تفاوضى جاد يسفر عن اتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يؤمّن مصالح الدول الـ3 ويحافظ على أمن واستقرار المنطقة.