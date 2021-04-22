شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تستدعى رئيسى «السكة الحديد» الحالى والسابق بحادث «القطار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت النيابة العامة، باستدعاء أشرف رسلان، الرئيس السابق للهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومستشار وزير النقل لشؤون السكك الحديدية، ومصطفى عبداللطيف أبوالمكارم، الرئيس الحالى للهيئة، لسماع أقوالهما أمام غرفة العمليات المشكلة بالمكتب الفنى للنائب العام فى حادث «قطار بنها» الذى أسفر عن وفاة 23 وإصابة 139 آخرين.

وأمرت النيابة، كذلك، بضبط وإحضار مدير إدارة هندسة السكك الحديدية بمنطقة الحادث، ومهندس بـ«ورش أبوغاطس»، بتهمة الإهمال وعدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، نتيجة إخلالهما بما تفرضه عليهم أصول وظائفهما، وتسببهما بـ«غير عمد» فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية عرّض الأشخاص الذين بها للخطر، ونشأ عنه موت وإصابة بعضهم، بالإضافة إلى إهمال البعض الآخر من المتهمين فى صيانة واستخدام أموال عامة معهود لبعضهم بها وتدخل صيانتها واستخدامها فى اختصاصهم على نحوٍ عطّل الانتفاع بها وعرّض سلامتها وسلامة الأشخاص للخطر، وارتكاب آخرين جرائم تزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها.

وتوصلت التحقيقات إلى تصورٍ مبدئى لوقوع الحادث، هو سقوط عدة عربات من القطار «رقم 949» فى أثناء سيره أمام قرية سندنهور بمركز بنها فى القليوبية، لخروجها من شريط السكة الحديد وانفصال بعض قواعد عجلاتها عنها، ما أدى لانقلابها.

وكشفت معاينة النيابة العامة عن وجود تلفيات بالعربات المنقلبة وقواعد عجلاتها، وعاينت شريط السكة الحديد بالموقع، وأثبتت ما تبينته من ملاحظات عليه لتفسيرها فنيًّا، وكذا عاينت أبراج المراقبة على طول شريط السكة بالموقع، لبيان حالة الإشارات الضوئية فيها قبل وقوع الحادث، وكذا غرف رصد حركة التحويلات بالشريط، لبيان إذا ما كان قد لحق بها أى أعطال قُبيل وقوع الحادث، فيما تحفظت على بيان بخطط الصيانة والتجديدات للبنية الأساسية والجرارات والعربات المتحركة الخاصة بالمنطقة محل الحادث لعامى (2020- 2021) لفحصها فنيًّا، وكذلك على «بطاقة ذاكرة جهاز المكابح والتحكم الآلى ATC» الخاص بالقطار لفحصه.

واستجوبت النيابة العامة 29 من مسؤولى الهيئة القومية للسكة الحديد، واستمعت إلى شهادة نحو 104 من المصابين بالحادث، وصرحت بدفن الجثامين المتعرف عليها، وشكلت لجنة فنية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية وعضو بهيئة الرقابة الإدارية، لفحص القطار وأجهزة الأمان والسلامة، وبيان مدى صلاحية خطوط السكة الحديد بموقع الحادث، وصلاحية أجهزة تحويل القطارات بين تلك الخطوط، وأجهزة غرف التحكم بالإشارات الضوئية.

وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر بحبس 23 متهمًا فى الحادث، هم قائد القطار ومساعده وعامل وملاحظ صيانة سكك الحديد بالمنطقة محل الحادث ومدير عام تجديدات تلك السكك ومدير عام الصيانة ومهندس ميكانيكا ومجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات وفنى بمحطة شبرا الخيمة وعاملون بمحطة مصر، وأمر بإخلاء سبيل كل من مدير عام صيانة البنية الأساسية، ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات، إذا سدد الأول ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، والثانى 50 ألفًا.