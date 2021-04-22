شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يحذر من صفحات مزورة تنشر شائعات عن تأجيل امتحانات أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من الصفحات المزورة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي تنشر شاىعات عن تأجيل امتحانات شهر أبريل.

وقال شوقي في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «احذروا هذه المواقع على السوشيال ميديا لأنها السبب الرئيسي في البلبلة، ولا تعلم شيئا كمًا تدًعي».

وتابع شوقي: «نشرت منذ دقائق أن امتحانات أبريل في موعدها، وأرجوكم لا تسمعوا إلى موقع أو أي شخص سوى موقع الوزارة على الانترنت أو الفيسبوك وصفحتي هذه».

وقال: «كل هذه الإشاعات هي من صنيعة المغرضين اللذين يحاولون اثارة حالة من الاحتقان رغم أننا لم نقل شيئا من هذا ونوفر البيانات الكاملة دائما وبالتالي أتمنى أن لا تلتفتوا إليها وأن تعلموا أن الخبر الأكيد من المصادر الرسمية وهذا مجرد مثال واحد ويوجد مثله المئات من المغرضين والمدعين بالباطل على الفيسبوك وتويتر والواتساب».