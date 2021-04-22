شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 .. إياد نصار يغير صورته الشخصية على «فيسبوك» لصورة الشهيد محمد مبروك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غير الفنان إياد نصار صورة حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لصورة الشهيد محمد مبروك بعد عرض الحلقة 9 من مسلسل الاختيار 2 التي وثقت حادث استشهاده قبل الإدلاء بشهادته في قضية التخابر.

وعرضت قناة «ONE» الفضائية الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 2 للفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وشهدت تصاعدا وتصارعا في الأحداث منذ بدايتها، وكشفت عن أسرار جديدة داخل جماعة الإخوان الإرهابية.

ووثقت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 2 حادث استشهاد الضابط محمد مبروك ، ويقوم بدوره الفنان إياد نصار، بعد ترصد عناصر إرهابية له منذ خروجه من منزله، واعترضوا سيارته وأمطروها بوابل من النيران.

وعرض صناع مسلسل الاختيار 2 مقطع فيديو حقيقي لابنة الشهيد محمد مبروك بعد استشهاد والدها، وانهارت من البكاء الشديد ووصفت القتلة بـ«السفلة ومعدومي الضمير»، وأعقبها أغنية للفنان محمد منير مهداة لمصر وشهدائها.

ويعرض مسلسل الاختيار 2 على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

من هو الشهيد محمد مبروك ؟

1- ضابط بجهاز الأمن الوطني مواليد القاهرة عام 1974.

2- وحيد والديه وتربى على تحمل المسؤولية منذ طفولته.

3- متزوج ولديه 3 أبناء هم زينة وزياد ومايا.

4- في عام 1991 التحق بكلية الشرطة وتخرج منها عام 1995.

5- عام 1997 انضم إلى جهاز أمن الدولة.

لماذا قتلت الإخوان ضابط أمن الدولة محمد مبروك ؟

1- كان مسؤول عن ملف جماعة الإخوان بجهاز أمن الدولة.

2- سجل مكالمات بعد الحصول على إذن النيابة العامة بين قيادات الإخوان وعدد من القوى السياسية قبل ثورة 25 يناير للخروج ضد الشرطة في عيدها السنوي.

3- قدم الشهيد معلومات موثقة عن قضية تخابر محمد مرسي وقيادات الإخوان مع حماس وقطر.

4- رصد مخطط التنظيمات الإرهابية بالمستندات لإسقاط الدولة المصرية للاستيلاء على الحكم.

مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبواليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبداللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، احمد سعيد عبدالغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.