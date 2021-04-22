شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: امتحانات شهر أبريل في موعدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات شهر أبريل ستعقد في موعدها.

وأضاف شوقي في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «منعا للشائعات ومن أجل تأكيد المعلومات للسادة أولياء الامور والطلاب فإن امتحانات شهر إبريل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي وكذلك الأول والثاني الثانوي سوف تعقد كما أعلنا منذ شهر ونصف في الاسبوع القادم في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ إبريل».

وأكد شوقي أن «الامتحانات ستكون بنظام الامتحانات المجمعة للتقليل من عدد مرات الحضور وباتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا».

وزير التعليم :امتحانات شهر إبريل في موعدها

وزير التعليم :امتحانات شهر إبريل في موعدها

وزير التعليم :امتحانات شهر إبريل في موعدها

وزير التعليم :امتحانات شهر إبريل في موعدها