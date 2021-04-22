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وزير التعليم: امتحانات شهر أبريل في موعدها

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات شهر أبريل ستعقد في موعدها.

وأضاف شوقي في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «منعا للشائعات ومن أجل تأكيد المعلومات للسادة أولياء الامور والطلاب فإن امتحانات شهر إبريل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي وكذلك الأول والثاني الثانوي سوف تعقد كما أعلنا منذ شهر ونصف في الاسبوع القادم في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ إبريل».

وأكد شوقي أن «الامتحانات ستكون بنظام الامتحانات المجمعة للتقليل من عدد مرات الحضور وباتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة ».

وزير التعليم :امتحانات شهر إبريل في موعدها
وزير التعليم :امتحانات شهر إبريل في موعدها
وزير التعليم :امتحانات شهر إبريل في موعدها
وزير التعليم :امتحانات شهر إبريل في موعدها
وزير التعليم :امتحانات شهر إبريل في موعدها
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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