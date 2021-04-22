شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تعلن الانتهاء من تركيب 115 ألف عداد كودى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من تركيب ما يقرب من 115 ألف عداد كودى مسبوق الدفع من قبل شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، موضحا أن إجمالى عدد طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة بلغت مليونا و340 طلب حتى الآن.

وأضاف "حمزة" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الأولوية للأماكن الأكثر سرقة للتيار فى الجدول الزمنى لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للحفاظ على حق الدولة، لافتا إلى أن إجمالى عدد طلبات تركيب العدادات الكودية حتى الآن بلغ مليونا و340 ألف طلب لحوالى 2 مليون وحدة مخالفة الذين تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وأضاف متحدث وزارة الكهرباء، أن تركيب 2 مليون عداد كودى سيتم بشكل تدريجى منذ بدء إجراءات التنفيذ وحتى أكتوبر 2021، وأن تركيب العدادات مرتبط بحجم الاحتياطى من العدادات مسبوقة الدفع، حيث أن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون عداد مسبوق الدفع سنويا بجانب تركيب العدادات الكودية التى ستكون أيضا مسبوقة الدفع.