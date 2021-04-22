شكرا لقرائتكم خبر عن شروط إضافة المواليد الجديدة للأسر الأولى بالرعاية ببطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تفعيل خدمات جديدة على موقع دعم مصر أو من خلال بوابة مصر أو مكاتب التموين المطورة، أهمها إضافة المواليد الجديدة للفئات الأكثر احتياجا، وذات الدخل المنخفض، وذلك بعد نجاح الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، فى تفعيل العديد من خدمات بطاقات التموين إلكترونيا، خلال الفترة الماضية هى استخراج بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعى للفرد المتزوج، وما زال مقيدا على بطاقة تموين أسرته، حيث يحق له الفصل من بطاقة الأسرة واستخراج بطاقة تموين خاصة به، وكذلك تفعيل خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا لشروط إضافة المواليد الجديدة للأسر الأولى بالرعاية ببطاقات التموين فى نقاط محددة كما يلى:

1. إضافة المواليد الجديدة للفئات الأولى بالرعاية، وهم لمن لا يزيد دخله الشهرى عن 1500 جنيه أو معاشه عن 1200 جنيه حاليا.

2. مع بداية شهر يوليو المقبل سيتم رفع الحد الأدنى فى إضافة المواليد الجديدة.

3. استخراج بطاقة جديدة لمن لديه دخل شهرى حتى 2400 جنيه، أو المعاشات حتى 1500 جنيه.

4. إضافة المواليد الجديدة لمن يبلغ عمره عامين فأكثر، وللفئات ذات الدخل المنخفض والأولى بالرعاية.

5. إضافة المواليد تكون بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة منهم زوج وزوجة وعدد 2 من الأبناء.

6. الأسرة المسجل لها 3 أفراد على البطاقة سيحق لها إضافة أحد أبنائها شريطة أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

7. نفس الأمر لو البطاقة مسجل لديها فردين يحق لها أن تضيف عدد 2 من الأبناء.

8. يتم تفعيل إضافة الزوجة المحرومة من الدعم وهى غير المقيدة على أى بطاقة تموين بأن يحق لزوجها بإضافتها إلى بطاقته بنفس شروط إضافة المواليد الجديدة.