شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعتمد توصيات لجنة فض منازعات الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بمنح التزام تصميم وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة «ناحية محافظة أسيوط» لصالح وزارة الكهرباء لاستخدامها فى توسعات محطة كهرباء الوليدية نقلًا من الأراضى المخصصة بأنشطة الاستصلاح والاستزراع، بهدف تطوير القدرات فى أنشطة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووافق المجلس على تحويل 14 مليون جنيه من موازنة وزارة البيئة وأجهزتها التابعة إلى وحدة المعونة الإنمائية تحت حساب الدعم المؤسسى لمشروع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والقائم على أساس الاتفاقيات الموقعة بين حكومتى «مصر وألمانيا» حول التعاون الفنى بين البلدين، والتى ستخصص لتنفيذ التزامات البرنامج، بالإضافة إلى التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ البنود المستجدة فى أعمال ترميم مسجد المحلى بمنطقة رشيد، وذلك فى إطار خطة الدولة لإعادة إحياء المبانى التاريخية وإضفاء طابع حضارى عليها.

واعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 77 بتاريخ 12 إبريل الجارى بـ 21 موضوعا، كما استعرض الموقف التنفيذى لـ140 قرارًا عن اللجنة لصالح المستثمرين خلال 2020، بهدف المتابعة الدورية لإتمام تنفيذها من أجل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، واعتمد كذلك محضر الاجتماع الـ45 المنعقد بتاريخ 13 إبريل الجارى للجنة العليا للتعويضات، والمتضمن بيانا مجمعا بإجمالى قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادرة بالقانون رقم 84 لسنة 2017.