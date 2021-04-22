شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولى»: توقيع 11 وثيقة تعاون مع الحكومة الليبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن زيارته أمس الأول إلى ليبيا- على رأس وفد وزارى رفيع المستوى- جاءت تأكيدًا لعمق العلاقات والروابط المتينة بين البلدين، والمصالح المشتركة التى تجمعهما، مؤكدًا أن هذه الزيارة كانت بمثابة رسالة واضحة مفادها أن مصر تدعم وحدة واستقرار الأراضى الليبية وإنهاء أشكال التوترات كافة، وتساند كذلك الإجراءات التى ستتخذها حكومة الوحدة الوطنية، والتى من شأنها تحقيق التنمية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع المجلس أمس، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، أن مصر على أتم الاستعداد لمساعدة الأشقاء الليبيين فى المجالات كافة، ودعم جميع الإجراءات التى تؤدى لتحسين ‏الأوضاع الاقتصادية، لذا سيتم العمل بكل جهد على زيادة فرص التعاون المتاحة فى مختلف المجالات، ونوه بالملفات التى ناقشها مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والتى كان من بينها طلب الجانب الليبى أهمية اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، بالإضافة إلى تيسير حركة التنقل بين البلدين، مشيرًا إلى تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ ذلك.

وأوضح «مدبولى» أن الزيارة أسفرت كذلك عن تحديد موعد لاستئناف انعقاد أعمال اللجنة «المصرية الليبية العليا المشتركة» بعد توقفها منذ 2009، وطالب الوزراء المعنيين، بالتنسيق مع نظرائهم فى حكومة الوحدة الوطنية، بهدف وضع الخطط التنفيذية لبدء التحضير للاجتماعات المقبلة لهذه اللجنة، متابعًا: «أبرز ما تم التوافق بشأنه خلال الزيارة هو ما لمسته من وجود اتفاق عام على ضرورة توسيع أطر التعاون بين البلدين، وتضمن ذلك الاتفاق دخول السلع والبضائع المصرية المختلفة للأسواق الليبية، وأن تكون ذات مستوى عال من الجودة».

وأطلع «مدبولى» المجلس على ما تم خلال هذه الزيارة من توقيع 11 وثيقة تعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية فى عدة مجالات، شملت «النقل والمواصلات، والإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، إلى جانب المجال الصحى، بالإضافة إلى التعاون فى مجال القوى العاملة، والاستثمار فى مجال الكهرباء».

وخلال الاجتماع، تطرق «مدبولى»، إلى الحديث عن الموقف الإيجابى لوضع الاقتصاد الوطنى، منوهًا بما ذكرته وكالة فيتش، أن الاقتصاد المصرى يشهد نموًا إيجابيًا رغم أزمة فيروس كورونا، وتوقعها بأن يُصبح واحدًا من الاقتصادات القليلة على الصعيد العالمى الذى يحقق نموا إيجابيا خلال فترة الجائحة، فضلًا عن توقع صندوق النقد الدولى بأن تسجل معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر 2.5% فى 2021، لتصل إلى 5.7% فى 2022، بعد أن سجلت 3.6% فى 2020.

وأوضح رئيس الوزراء أن إشادة المؤسسات الدولية بما يحققه الاقتصاد المصرى تدفع جميع مؤسسات الدولة إلى الاستمرار فى بذل أقصى الجهود للحفاظ على ما تحقق، وإنجاز المزيد.