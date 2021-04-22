شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يشارك في حملة ليلية على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ،بجولة ميدانية ليلا لمتابعة فحص تحليل المخدرات لقائدى السيارات على الطرق السريعة ومدي إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، رافقه العميد أحمد صقر مدير إدارة مرور قنا والمقدم وليد العاطون رئيس وحدة مباحث المرور والدكتور خالد ابراهيم المقدم مدير الطب الشرعي بقنا وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأكد محافظ قنا على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات على الطرق السريعة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، مُشددةً على أن عملية التحاليل تجرى في سرية تامة بدون الإفصاح عن أي بيانات تخص الشخص الذي يتم إجراء التحليل له، للتأكد من عدم تعاطي السائقين للمواد المخدرة ومنع حوادث الطرق والحفاظ على ارواح المواطنين، موضحا أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأضاف أن لجنة فحص تحليل المخدرات لقائدى السيارات تضم فريق متخصص من الطب الشرعي قسم المخدرات والسموم وصندوق مكافحة الإدمان ومباحث المرور.

وتابع محافظ قنا أنه التزاما بكافة القرارات والإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من تداعيات فيروس كورونا تقوم ادارة مرور قنا بحملات مرورية مكثفة للتأكد من ارتداء ركاب السيارات والسائقين للكمامات مع توقيع الغرامة الفورية على المخالفين وكذا المرور على مواقف سيارات الأجرة لإلزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات.

ومن جانبه ذكر مدير الطب الشرعي بقنا انه تم إجراء فحص تحليل المخدرات لعدد ٥٤ سائق حتى الأن بنقطة تفتيش الكيلو ٦ وتبين عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، كما قامت اللجنة امس باجراء الفحص لعدد ٦٥ سائق بنقطة تفتيش كيلو ١٠ بمركز قفط وتبين تعاطي ٦ حالات من السائقين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين مؤكدا استمرار الحملات للكشف على تعاطي السائقين للمواد المخدرة بجميع مراكز المحافظة.