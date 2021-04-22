شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور أحمد عبدالعزيز مدير المستشفيات الجامعية الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، الدكتور أحمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز، أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، ومدير عام مستشفيات قصر العيني الأسبق، وعضو مجلس الشيوخ، والذي وافته المنية مساء اليوم.

وعبر الدكتور محمد الخشت عن حزنه لفقدان هذه القامة الطبية والإنسانية، متوجهًا بالعزاء لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.