شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن مؤشرات وتفاصيل أول امتحان تجريبى للثانوية العامة 2021 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، الخميس، مؤشرات وتفاصيل أول امتحان تجريبى لطلاب الثانوية العامة بعد انتهاء ثالث أيام الامتحانات، حيث يختتم غداً الخميس الطلاب أول امتحان لهم فى الاختبارات التقنية التى انطلقت يوم الأحد 18أبريل الجارى.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة أعداد الطلبة الذين أدوا الاختبار التجريبى الأول وسعة الشبكات وأجهزة التابلت لدى الطلاب وتحديثات تقنية وفنية وأبرز ملاحظات الطلاب خلال فترة الامتحانات.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت نجاح تجربة الاختبار التقني التجريبي الأول لطلبة الثانوية العامة في يومه الأول الذى عقد الأحد 18 أبريل الجارى، كأول تجربة لقياس كفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وخطوط الربط" الفايبر"، لرصد جميع الملاحظات والعمل على حلها، وأوضحت الوزارة أن 574 ألف طالب وطالبة استطاعوا الدخول على منظومة التحديثات الخاصة بأجهزة التابلت للتأكد من سلامتها وفحصها، فضلاً عن إجراء اختبارات تقنية للخوادم الموجودة بالمدارس"local" وكذلك المتاحة على "cloud" الحوسبة السحابية، مع قياس كفاءة شرائح البيانات "4G"، الموجودة لدى الطلاب، إضافة إلى التأكد من صلاحية التابلت ووصول التحديثات، وحل أى مشكلات فى الأجهزة عن طريق فريق الدعم الفنى الموجود فى المديريات التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم فحص أجهزة الطلاب والشبكات خلال اليوم الثاني أمس الثلاثاء 20 أبريل وغدا الخميس 22 أبريل الجاري، للوصول إلى أفضل أداء خلال امتحان نهاية العام، وبينت الوزارة أن الهدف من الاختبار التجريبي الحالي ليس نوعية الأسئلة أو الجزء الأكاديمي وإنما الاطمئنان على التابلت وبمثابة محاكاة للأدوات والشبكات وكلمات المرور وكلمات السر التي يستخدمها الطلاب، فهو جزء لوجستي من حيث اختبار شرائح الواى فاى والشبكات والخوادم والسحابة والأحمال عليها.