شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بني سويف يسلم شهادات اجتياز برنامج تدريب التحول الرقمي لـ35 متدربًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلًم بلال حبش نائب محافظ بني سويف شهادات اجتياز الدورات التدرييية في التحول الرقمي والبرمجة، المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تم إجراؤها بالتعاون مع المحافظة «أون لاين»، ضمن البرنامج التدريبى لتأهيل العاملين بالقطاع الحكومى وتنمية وبناء القدرات الرقمية تحقيقا للتميز الرقمى والمؤسسى.

وسلم نائب المحافظ عدد 10 شهادات للمتدربين بعد اجتيازهم لدورة البرمجة«Python»، كمرحلة أولى من إجمالى 100 متدرباً، بجانب تسليم شهادات لعدد 25 متدربين بعد اجتيازهم دورة أساسيات التحول الرقمي «Transformation Fundamentals.

وأوضحت داليا فيض الله، منسق التدريب مع وزارة الاتصالات، أن هذه الدورات يتم تنفيذها في إطار إستراتجية مصر الرقمية لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي والميكنة من خلال تنمية ورفع قدرات العاملين بالقطاع الحكومي، واستهدفت العاملين بإدارات: البوابة الإليكترونية ومركز تدريب الحاسب والمركز التكنولوجي والمكتب الفني ومركز المعلومات ومكتبة مصر والحسابات، خدمة المواطنين، والمتابعة والشؤون القانونية والمالية والمجالس واللجان وغيرها من إدارات ومكاتب الديوان العام.