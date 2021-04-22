شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف ماهر عميدًا لـ«آداب المنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، تعيين الدكتور أشرف ماهر محمود، عميدا كلية الآداب بالجامعة، ضمن 8 قيادات جدد صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينهم بالجامعات الحكومية، على مستوي الجمهورية.

وقدم «عبدالنبي» التهنئة لعميد كلية الآداب، وتمني له ولزملائه التوفيق في عملهم.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة.

وجاءت التعيينات على النحو التالي: