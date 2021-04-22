شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف ماهر عميدًا لـ«آداب المنيا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، تعيين الدكتور أشرف ماهر محمود، عميدا كلية الآداب بالجامعة، ضمن 8 قيادات جدد صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينهم بالجامعات الحكومية، على مستوي الجمهورية.
وقدم «عبدالنبي» التهنئة لعميد كلية الآداب، وتمني له ولزملائه التوفيق في عملهم.
كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
- د. أحمد محمد بيومي، رئيسًا لجامعة السادات.
- د. ممدوح محمود مهدي، نائبًا لرئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
- د. نادية محمد طه، عميدًا لكلية التمريض جامعة الزقازيق.
- د. عبدالفتاح عبدالنبي هليل، عميدًا لكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ.
- د. أشرف ماهر محمود، عميدًا لكلية الآداب جامعة المنيا.
- د. ناهد فكري حسن خضر، عميدًا لكلية التمريض جامعة دمياط.
- د. محمود عبدالشافي إبراهيم الشيخ، عميدًا لكلية الهندسة جامعة المنوفية.
- د. ياسر لطفي عبدالنبي، عميدًا لكلية طب أسنان جامعة المنصورة.