شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يشيد بالحلقة 9 من «الاختيار 2»: «جماعة الإخوان الإرهابية بتخون بعضها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 2، التي تضمنت مشاهد من اغتيال الشهيد محمد مبروك على يد جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «حلقة موجعة تبكي أي شخض، حلقة تظهر الفارق بين الخائن محمد عويس الذي باع صديقه البطل محمد مبروك نظير 2 مليون جنيه، وسلاح آلي هدية من جماعة الإخوان الإرهابية».

وأوضح أن الشهيد محمد مبروك كان مكلفا بمتابعة نشاط جماعة الإخوان الإرهابية منذ حقبة التسعينات، مشيرا إلى أن البطل مبروك دفع ثمن كشف أكبر قضية تجسس للجماعة الإرهاية بعد رصد مداخلة هاتفية بين الإرهابيين أحمد عبدالعاطي ومحمد مرسي في 21 يناير عام 2011.

وأشار إلى أن بعض العناصر الإعلامية المتواجدة حاليا ساعدت ودعمت عناصر الإخوان التي اقتحمت مكتب الشهيد محمد مبروك بعد اقتحام مبنى أمن الدولة خلال فترة حكمها، موضحا أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية كانت تخون بعضها.

وأكد أن أمن الدولة زرع أحد عناصر الإخوان في اجتماع سري لمجلس شوري الجماعة عام 1996، والذي أبلغ الأمن بموعد ومقر الاجتماع.

وأشاد موسى بدور الفنان إياد نصار، الذي قدم دور الشهيد محمد مبروك قائلا: «قدم الدور بمنتهى الكفاءة، ورفض تقديم أدوار أخرى خلال رمضان، شكرا إياد نصار وشكرا لكل أبطال مسلسل الاختيار2».

وأردف: «الخائن محمد عويس باع صديقه من أجل المال، ونفذ خطة الجماعة الإرهابية لاغتيال مبروك قبل شهادته بالمحكمة في قضية القرن».

وعرض موسى جزء من مرافعة المحامي فريد الديب أوضح فيها شهادة الشهيد محمد مبروك التي رصد فيها خيانة جماعة الإخوان الإرهابية عبر مؤامرة مع الولايات المتحدة بدأت منذ عام 2005.

ووجه موسى رسالة إلى المواطنين قائلا: «متديش أمان للإخوان، لو جاتله فرصة يقتلك هيقتلك».