شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تنعى الشاعر والناقد الدكتور محمود نسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الشاعر والناقد الدكتور محمود نسيم الذي غيبه الموت مساء الاربعاء 21 أبريل، وقالت إن «الراحل أحد اجمل الوجوه الشعرية لجيل السبعينيات»، مشيرة إلى أسلوبه المتفرد في معالجة العديد من الموضوعات التي تناولها بكلماته، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الشاعر والناقد الدكتور محمود نسيم حصل على الليسانس في الفلسفة من كلية الآداب جامعة عين شمس 1980 والماجستير من أكاديمية الفنون بالقاهرة 1994، عمل مدرسًا بكلية التربية النوعية بطنطا والعباسية، وعضواً بلجان تحكيم وقراءة نصوص إدارة المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، أسس مجلة (كتابات) مع الشاعرين رفعت سلام، وشعبان يوسف، كما أنه عضو مؤسس بجماعة (إضاءة 77)، نشر قصائده في عدد من الصحف والمجلات المصرية، وشارك في أغلب المهرجانات العربية والمحلية المتخصصة كما ترجمت بعض قصائده إلى اللغة الإنجليزية.