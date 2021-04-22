شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف الطرق في طوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، أعمال رصف الطرق بطوخ، يرافقه أحمد وزيري رئيس مركز ومدينة طوخ، والمهندس وائل جمعة من الشؤون الهندسية بالمحافظة.

شملت الجولة أعمال الرصف الجارية والمنفذة بعدد من الشوارع الرئيسية بنطاق المركز والمدينة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وذلك ضمن أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظ لمتابعة واستلام الطرق والكباري والأنفاق بنطاق المحافظة.

أكد نائب المحافظ خلال الجولة على ضرورة المتابعة المستمرة من إدارة الطرق بمجلس المدينة وإعداد تقرير متابعة ميدانية للتأكد من تطبيق المواصفات وضبط الجودة.

وأكد على استكمال أعمال الأرصفة والإضاءة ضمن أعمال التطوير.

جولة الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية بطوخ

جولة الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية بطوخ

جولة الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية بطوخ