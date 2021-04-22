شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يسلم 65 مشروعًا من مؤسسة «مصطفى وعلي أمين» لأهالي إطسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عقود عدد 65 مشروعاً، مقدمة من مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية، «ليلة القدر» التابع لمؤسسة أخبار اليوم، للأسر الأولى بالرعاية بقرية قصر الباسل التابعة لمركز إطسا.

جاء ذلك خلال فعاليات تسليم عقود المشروعات، بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذة إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والأستاذة صفاء نوار مدير المشروعات بمؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية، والأستاذ خالد أحمد مدير عام المؤسسة، وعددٍ من المتطوعين بالمؤسسة، والقائمين على العمل من مديرية التضامن الاجتماعي، والمستحقين.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المشروعات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية جاءت تبعاً لرغبة المستحقين، طبقاً لظروفهم المعيشية ومتطلباتهم الحياتية، مشيراً إلى أن المشروعات شملت تريسيكلات، وتجهيز مستلزمات محال البقالة من بضاعة وثلاجات وديب فيريزر، وأفران لصناعة الحلويات، وماكينات خياطة، ومشروعات أغنام عشار، وتجهيز محال بيع الملابس والأجهزة الكهربائية بالمستلزمات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم خلال تسليم عقود المشروعات قدم كلمة، هنأ فيها الحضور بشهر رمضان المبارك، داعياً الله عز وجل أن يحفظ الشعب المصري عامة وأهل الفيوم خاصة من كل مكروه وسوء، وأن يعيد تلك الأيام المباركات على الجميع بالخير واليمن والبركات، معرباً عن تقديره للتعاون البناء والمثمر بين مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية ومحافظة الفيوم، كما ثمن دور مديرية التضامن الاجتماعي والقائمين على العمل بها، في توجيه المشروعات لمستحقيها لرفع العبء عن كاهل غير القادرين والمساهمة في توفير مصادر دخل تعينهم على متطلبات المعيشة.

وأكد المحافظ على أن مؤسسة مصطفى وعلى أمين من المؤسسات الفاعلة في العمل الخدمي، والتى تحمل إسم علمين من أعلام الصحافة المصرية والعربية، آملاً بمزيد من التعاون في الأيام القادمة، مؤكداً على ضرورة تشجيع ثقافة العمل الحر، والاعتماد على الذات وعدم الاعتماد على المنح والمساعدات في كسب الرزق، ومشدداً على ضرورة أن يقوم كل شخص بواجباته في حدود إمكانياته، والعمل على استمرارية المشروع وتنميته من خلال الوسائل المتاحة.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة ستغطي قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، وتضع حلولاً لمشكلات نعاني منها منذ سنوات طويلة، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق المستهدفة، مشيراً إلى أهمية المشاركة المجتمعية لجميع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف العبء عن كاهل البسطاء وتوفير حياة كريمة لهم.

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وعدم التهاون في تطبيق تلك الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع والسيطرة على انتشار الفيروس.

وفي السياق نفسه أشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بأن المشروعات التي تم تسليمها للأسر الأولى بالرعاية بعدد 65 مشروعاً، بواقع 32 تريسيكلاً، و4 ماكينات خياطة، و8 مشروعات تجهيز محال بقالة بالبضاعة والثلاجات، و15 مشروع أغنام عشار، و3 مشروعات تجهيز محال ملابس جاهزة، ومشروع فرن لتجهيز الحلويات، ومشروع مستلزمات منزلية وآخر مستلزمات كهربائية.

ولفتت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بأن العدد الأكبر من المستفيدين بالمشروعات كان من نصيب أهالي قرية قصر الباسل التابعة لمركز إطسا، بواقع 57 مشروعاً، إضافة لعدد 4 مشروعات بقرى مركز الفيوم، ومشروعين بمركز سنورس، ومشروع واحد بكل من مركزي طامية ويوسف الصديق، مؤكدة أن المستفيدين من المشروعات، تم اختيارهم بدقة بعد عمل البحثين المكتبي والميداني لكل مستفيد، من قبل مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي.

ومن جهتها قدمت مدير المشروعات بمؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية، الشكر لمحافظ الفيوم، لدعمه الدائم في تنفيذ أنشطة المؤسسة، لافتةً إلى أن المؤسسة وفرت تلك المشروعات بتكلفة بلغت مليون جنيه، كما تعمل المؤسسة على التعاون مع مختلف الجهات لرفع العبء عن كاهل المواطنين بتوفير مشروعات تعينهم على مطالب الحياة، فضلاً عن تأدية عدد من الخدمات من خلال برامجها المتنوعة التي تتمثل في«ليلة القدر» و«لست وحدك» و«يوم المستشفيات» و«أسبوع الشفاء» و«اصنع نفسك» و«مساعدة الطلبة».

وأضافت مدير المشروعات بالمؤسسة، أن تلك الفعالية هي الرابعة التي تقوم بها المؤسسة لتنفيذ أعمال خدمية وتنموية على أرض محافظة الفيوم، حيث سبقت تلك الفعالية فعالية دعم ورش صناعة الفخار بقرية النزلة بمركز يوسف الصديق على مرحلتين، فضلاً عن توفير مساعدات عينية وعلاجية للأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز محافظة الفيوم.