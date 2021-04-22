شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأمطار رعدية .. حالة الطقس من الخميس إلى الثلاثاء 27 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الخميس 22 أبريل إلى الثلاثاء 27 أبريل 2021، حيث يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى من 22 إلى 29 درجة، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى من 29 تصل إلى 35 درجة، شديد الحرارة على جنوب البلاد ودرجة الحرارة العظمى من 36 إلى 42 درجة بينما يكون لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى من 15 إلى 19 درجة، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى من 22 إلى 26 درجة.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق وهناك فرص لسقوط الامطار على بعض المناطق.

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس الخميس 22 أبريل 2021:

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا: على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد 30% على فترات متقطعة

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد

- حالة الطقس الجمعة 23 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء

- حالة الطقس السبت 24 أبريل 2021:

نشاط الرياح احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء

- حالة الطقس الأحد 25 أبريل 2021:

نشاط الرياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من غرب البلاد

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد

- حالة الطقس الاثنين 26 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء

- حالة الطقس الثلاثاء 27 أبريل 2021:

نشاط الرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الخميس 22 أبريل إلى الثلاثاء 27 أبريل 2021

