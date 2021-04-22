شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: خطة لتمركز سيارات الخدمات الإلكترونية المتنقلة في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت وزارة التنمية المحلية، استلام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، السيارات المتنقلة التي تعمل كمنفذ خدمات إلكترونية متنقلة لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بالمناطق عالية الكثافة بالمحافظة.

وقال بيان صحفي صادر عن ديوان الوزارة، إن المحافظتين ستقومان بوضع خطة حول أماكن وتوقيتات تمركز المركز التكنولوجى المتنقل بالأماكن الأكثر إزدحاما لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابته وتحديثها بصفة دورية ونشرها على الصفحة الرسمية للمحافظتين.

وتابع البيان، توفير هذه السيارات، يأتي ضمن توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بأعلى معايير الجودة، وفى ضوء بروتوكول التعاون الذي وقعته وزارة التنمية المحلية مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة لخدمة المواطنين كمنافذ بالمناطق عالية الكثافة.

كما يأتي إستكمالاً لقيام وزير التنمية المحلية ووزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية بتسليم ٨ محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ والمنيا والأقصر وأسوان لعربات المراكز التكنولوجية المتنقلة.