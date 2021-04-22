شكرا لقرائتكم خبر عن «أجيال رجال».. ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة في جامعة الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، بجامعة الفيوم، برئاسة الدكتور نُهير الشوشانى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ندوة بعنوان أجيال رجال بحضور الدكتور حسام أبوالهدى، مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد كبير من طلاب المدينة الجامعية .

استعرض الدكتور حسام أبوالهدى، مسئولية الجامعة ممثلة في رئيسها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها في توفير بيئة إدارية وتنظيمية داعمة للتنظيمات العاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة والتي تشمل اللجنة العليا لمناهضة العنف ضد المرأة وكذلك اللجنة التنفيذية التي تتوفر مكاتبها في مختلف كليات الجامعة وتختص بتلقى شكاوى الطالبات مشيرًا إلى أحكام قانون الجامعات ولائحته التنفيذية والتي تنظم الأجراءات التأديبيه والعقوبات ضد مرتكبى جريمة العنف سواء أكان من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين.

وأكدت الدكتورة نهير الشوشانى أن جامعة الفيوم تلتزم بتوفير بيئة تعليمية يحظى فيها الطلاب والطالبات بالتقدير والإلتزام والمساواة في الحقوق والواجبات ويعد العنف من أخطر الظواهر التي تعوق تحقيق تلك المبادى.وتناولت بالشرح تعريف العنف ضد المرأة بانة أي صيغة من الكلمات والأفعال غير المرغوب بها أو الأفعال التي تنتهك خصوصية أو مشاعر المرأة كما يشعرها بالتهديد أو الخوف أو الإهانة.

كما اجاب الدكتور حسام أبوالهدى والدكتورة نهير الشوشانى على أسئلة الطلاب والتي دارت حول سبل تعزيز قيم الأسرة والمجتمع في مواجهة تلك الظاهرة وحول الإجراءات القانونية والتشريعات التي أقرتها الدولة لمواجهة مرتكبى الظاهرة ودور وسائل الإعلام الحديثة ووسائل التواصل الإجتماعى في نشر الوعى المجتمعى لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة.