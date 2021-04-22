شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق منزل يخزّن نباتات عطرية في الفيوم.. وإزالة 3 تعديات زراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة ابشواى بمحافظة الفيوم، أنه فور ورود معلومات بنشوب حريق بمنطقة الصفراية أبوجنشو، وجه معدات الوحدة المحلية لمعاونة فريق قوات الدفاع المدني والشرطة للسيطرة على الحريق، مشيرا إلى أن الحريق نشب بمنزل به نباتات عطرية بمنطقة الصفراية بابو جنشو، وتم السيطرة عليه بواسطة قوات الدفاع المدني والشرطة ومعدات الوحدة المحلية دون وقوع أي خسائر في الأرواح وان السبب في الحريق المبدئى ماس كهربائى.

وقال رئيس المدينة انه تابع الأعمال الإنشائية للكوبري المحوري والثالث والأخير بالطريق الربع دائري بابشواي طريق النصارية العجميين ووجه بتكثيف الأعمال للتمكن من إنهاء أعمال رصف الطريق لفتح شريان مروري ضخم للقضاء على الزحام والاختناق المروري بالمدينة.

واضاف ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي قامت بإزالة حالتى تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية وفك شدة خشبية لقواعد وسملات مخالفة بنطاق المركز،

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.

وقال مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، أنه قد تم إزالة حالة بناحية حوض العالية بسنرو القبلية عبارة عن إعادة بناء وقد تم إزالتها وهى عبارة عن أسوار بالبلوك والطوب الأحمر على مساحه نصف قيراط تقريبا بالإضافة إلى إزالة حالة بعزبة جيره بحوض يوسف الملاحظ على مساحة نصف قيراط تقريبا عبارة عن أسوار وتقسيم حجرات بالداخل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تحت إشراف الأستاذة ريحاب محمد شاكر، سكرتيرة الوحدة وتأمين من مركز شرطة ابشواي بحضور النقيب كريم جمال .و فك شدة خشبية مخالفة عبارة عن قواعد وسملات على مساحة 60م خارج الحيز العمراني بحوض النجار الغربي بعزبة اللواج ارض ائتمان زراعي.

واضاف انه تابع تطهير وتعقيم المصالح الحكومية وأماكن تردد المواطنين بالوحدة المحلية بطبهار والتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية ومتابعة سير العمل بمكتب بريد طبهار وتعقيمه وفيما يخص أعمال منظومة النظافة وأعمال الصيانة الدورية لقسم الكهرباء، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات تمكنت خلالها من رفع 245 طن قمامة ومخلفات وناتج تطهير الترع والمصارف وأضاف مراد مسعود رئيس المركز أن الحملة قد استهدفت ري وتهذيب الأشجار ورش الطرق الترابية بالإضافة إلى رفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقري وإزالة الأتربة من جانبي الطريق وجوار البلدورات والأرصفة بالإضافة إلى رفع ناتج تطهير الترع والمصارف بابو شنب والنصارية وسنرو داخل الكتل السكنية وردم المطبات وقطوعات الطرق، وشملت الحملة متابعة أعمال الصيانة الدورية لكشافات الإنارة العامة وأسلاك وأعمدة الإنارةو تم عمل صيانة كاملة للإنارة العامة بعزبة الشاهين للطريق الرئيسي والشوارع الفرية وعزبة الشرفادى بواسطة فني الوحدة المحلية بالخالدية .بالإضافة لعمل صيانة كاملة للإنارة العامة بمدخل القرية وأمام المطاعم وقرية سليمان وقرية أبونعمة بالوحدة المحلية بشكشوك.