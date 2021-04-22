شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. بدء موسم حصاد القمح.. والزراعة: المحصول يبشر بالخير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، والتى نرصدها كالتالى:..
البابا تواضروس: الموجة الحالية من كورونا شديدة اهتموا بالكمامة وتناول الفاكهة
وزير الزراعة يعلن بدء موسم حصاد القمح.. ويؤكد: المحصول يبشر بالخير هذا العام
التعليم: امتحان الثانوية العامة التجريبى غدا لطلاب المدارس المزودة بالخوادم
الحكومة تبحث علاقات التعاون المشترك فى مجال الطيران المدنى مع الأشقاء الليبيين
مدبولى للسفير الصينى: نتطلع لسرعة تلقى الدفعات المتعاقد عليها من لقاح سينوفارم.. صور
القوات المسلحة تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1442 هـ
وزير الأوقاف: الجماعات الإرهابية والمتطرفة لا يؤمنون بوطن ولا بدولة وطنية
وزيرة الصحة: معدل الإصابات الأسبوعى بكورونا يسجل ارتفاعا ملحوظا
رئيس الوزراء يوجه بالغلق الفورى للمنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية حال تكرارها
وزير الخارجية يطلع رئيس النيجر على مستجدات ملف سد النهضة وموقف مصر
رئيسة البنك الأوروبي: القطاع الخاص والاقتصاد الأخضر محاور زيارتي لمصر
الأوقاف: المصلون أظهروا وعيا غير مسبوقًا فى صلاة التراويح حتى الآن.. صور