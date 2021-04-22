شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. بدء موسم حصاد القمح.. والزراعة: المحصول يبشر بالخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، والتى نرصدها كالتالى:..

البابا تواضروس: الموجة الحالية من كورونا شديدة اهتموا بالكمامة وتناول الفاكهة

وزير الزراعة يعلن بدء موسم حصاد القمح.. ويؤكد: المحصول يبشر بالخير هذا العام

التعليم: امتحان الثانوية العامة التجريبى غدا لطلاب المدارس المزودة بالخوادم