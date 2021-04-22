شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بحوث الصحراء: "الدلتا الجديدة" من أهم المشروعات التنموية الرائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، إن مشروع الدلتا الجديدة من أهم المشروعات التنموية الرائدة في مجال التنمية الزراعية المستدامة، موضحًا أن القيادة السياسية اختارت الموقع لما له من بعد استراتيجى، حيث منطقة قريبة من الدلتا والموانئ ولها مناخ جيد وملائمة لكل زراعات مصر المرحلة المقبلة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل، أنه جارى العمل على هذا المشروع منذ عام، لافتا إلى مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية وجد أن الأراضى على مستوى جيد جدا، والأرض شبه مستوية وجيدة الخصوبة، مما يعطى مؤشرا لاختيار كل المحاصيل التي نحتاجها المرحلة المقبلة.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن عدم جدوى المشروع القومى "الدلتا الجديدة" نتيجة لعدم توافر الموارد المائية اللازمة لرى الأراضى الزراعية، تواصل المركز مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، وقد تم نفى تلك الأنباء.

وأكدت الوزارتان، أنه لا صحة لعدم جدوى المشروع القومي "الدلتا الجديدة" نتيجة لعدم توافر الموارد المائية اللازمة لري الأراضي الزراعية، وأشارتا إلى أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والحد من استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية، وشددتا على توافر كافة الاحتياجات المائية اللازمة لري جميع الأراضي الزراعية بالمشروع، من خلال الاستفادة من مياه الصرف الزراعي، حيث سيتم معالجة حوالي 6 ملايين م3 يومياً من المياه.