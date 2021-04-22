شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأوقاف الإنجيلية: نثمن مواقف الرئيس فى دعم "العيش المشترك".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس هيئة الأوقاف الإنجيلية، اليوم الأربعاء، أول اجتماع لهيئة الأوقاف الإنجيلية، بمقر الطائفة الإنجيلية بالقاهرة، بحضور الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس اسطفانوس زكي، سكرتير المجلس الإنجيلى العام، والقس ناصر كتكوت، رئيس مجمع الكنائس الرسولية بمصر، والشيخ صموئيل باقى صدقة، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس ألبرت لويس، رئيس لجنة الأوقاف بسنودس النيل الإنجيلي، والأستاذ ممتاز جرجس، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، والشيخ فاروق الظابط، ممثل كنائس الإخوة، والمستشار بطرس دانيال، رئيس النيابة الإدارية بأسيوط، وممثل عن مجمع نهضة القداسة، والأستاذ ماجد أديب، عضو مجلس النواب السابق، والأستاذ يوسف طلعت، المستشار القانونى لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر.

وقال زكى فى كلمته ببداية الاجتماع: "أود أن أعرب عن خالص التقدير والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على ما يقوم به من مجهودات وقرارات تدعم قيم العيش المشترك، وتحقق حلم دولة المواطنة على أرض الواقع".

ويأتى الاجتماع الأول لهيئة أوقاف الإنجيلية بناءً على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قانون رقم 190 لسنة 2020 بإنشاء هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية بمصر لمدة أربع سنوات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على القانون، وأيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 2021، بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس المجلس الإنجيلى العام.

وبحسب القانون، يتم وضع لائحة داخليه للهيئة تنظم عملها فى أول اجتماع لها بعد قرار تشكيلها، كما تنتخب الهيئة وكيلًا وأمين سر لها، إلى جانب تشكيل اللجان الدائمة واللجان الفرعية للهيئة لتباشر عملها.

ويهدف إنشاء هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية بمصر إلى إدارة كافة الأمور الخاصة بالأوقاف التابعة للطائفة الإنجيلية.