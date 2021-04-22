شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تؤكد فرز إجابات مسابقة المجددين بعد السؤال الـ20 لإعلان الفائزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد أبو ستيت مدير عام المركز الإعلامى بوزارة الأوقاف، عن إطلاق مسابقة الأوقاف تحت اسم المجددون، مشيرا إلى أنه بمجرد انتهاء السؤال الـ20 سيجرى فرز الإجابات لإعلان الفائزين بالمسابقة.



وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبد الرحمن ببرنامج الحقيقة على قناة إكسترا نيوز: أوضحت أن المسابقة عبارة عن عشرين سؤالاً في الدين والثقافة واللغة العربية، وهى مسابقة مفتوحة للأئمة والواعظات وغيرهم.. وأن الجوائز عبارة عن:

1- الفائز الأول من الأئمة

إيفاد شهر رمضان 1443هـ وشهادة تقدير.

2- الفائزة الأولى من الواعظات:

المشاركة في الإشراف على أول بعثة حج بإذن الله تعالى وشهادة تقدير.

3- الفائز الأول من غير الأئمة والواعظات.

عشرة آلاف جنيه وشهادة تقدير.

• يشترط للمركز الأول الحصول على 75% على الأقل من درجات المسابقة.

ثانيًا: خمس جوائز تفضيلية قيمة كل جائزة خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 65% على الأقل من درجات المسابقة.

ثالثًا: عشرون جائزة قيمة كل جائزة ألفا جنيه.