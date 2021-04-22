شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرى: تأهيل الترع أحد محاور تطوير الريف وله مردود اقتصادى على العمال والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبد الرحمن ببرنامج الحقيقة على قناة إكسترا نيوز: مشروع تأهيل الترع هو أحد محاور تطوير الريف المصرى، وله مردود اقتصادى على آلاف العمال والشركات في كل محافظات الجمهورية، والمرحلة الأولى نتحدث عن 7 آلاف، وحاليا نعمل على أكثر من هذا العدد، ونستهدف 20 ألف كيلو من الترع.
وكانت أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1540 كيلو مترا بمختلف محافظات الجمهورية فى إطار تكليفات الحكومة بتنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع.
وأوضح المهندس محمود السعدى مستشار وزير الرى لمشروع تبطين الترع، أنه تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 7790 كيلو مترا، ضمن أعمال المرحلة الأولى التى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.
وأضاف السعدى، أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة.