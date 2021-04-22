شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرى: تأهيل الترع أحد محاور تطوير الريف وله مردود اقتصادى على العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد غانم متحدث وزارة الرى، إن مشروع تبطين الترع له فوائد كبيرة جدا، وله مردود إيجابى للحفاظ على المياه، ومردود اجتماعى أيضًا، مضيفا "تأهيل الترع كل الناس شافت المنظر الحضارى وإعادة الشكل الهندسى السليم للترع". وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبد الرحمن ببرنامج الحقيقة على قناة إكسترا نيوز: مشروع تأهيل الترع هو أحد محاور تطوير الريف المصرى، وله مردود اقتصادى على آلاف العمال والشركات في كل محافظات الجمهورية، والمرحلة الأولى نتحدث عن 7 آلاف، وحاليا نعمل على أكثر من هذا العدد، ونستهدف 20 ألف كيلو من الترع.